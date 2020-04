UBOLDO / GERENZANO / ORIGGIO / CISLAGO – Giornata, oggi, tutto sommato positiva sul fronte dei contagi da coronavirus nel Saronnese, con un dato sostanzialmente stabile al di fuori delle lievi crescite che si sono registrate a Saronno (+2) e nella vicina città di Caronno Pertusella.

Ecco il riepilogo totale odierno (fra parentesi, nel caso ve ne siano state, le variazioni rispetto al giorno prima):

Saronno 160 (156)

Uboldo 16

Origgio 32

Caronno Pertusella 79 (78)

Gerenzano 25

Cislago 25

In zona +1 a Caronno Pertusella; a Saronno +4. In provincia di Varese, Saronno si conferma come la terza località col maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio che con il +5 di oggi è arrivata a 269 persone contagiate dall’inizio della pandemia; e Varese che oggi fa segnare un cosistente +13 per un totale di 256 persone contagiate. Dopo Saronno c’è Gallarate, con 153 persone contagiate, oggi +3.

In Lombardia prosegue il trend discendente, con numeri sempre più “sottili”, mentre nel Varesotto oggi i contagi sono aumentati di +51.

29042020