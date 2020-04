SARONNO – Non si ferma la salita del dato dei contagi a Saronno, anche oggi +4 che porta il totale a 160 persone raggiunte dal virus dall’inizio della pandemia in territorio lombardo. Si tratta degli esiti dei tamponi che sono stati effettuati in alcune case di riposo? E’ probabilmente così.

In provincia di Varese, Saronno si conferma come la terza località col maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio che con il +5 di oggi è arrivata a 269 persone contagiate dall’inizio della pandemia; e Varese che oggi fa segnare un cosistente +13 per un totale di 256 persone contagiate. Dopo Saronno c’è Gallarate, con 153 persone contagiate, oggi +3.

In Lombardia prosegue il trend discendente, con numeri sempre più “sottili”, mentre nel Varesotto oggi i contagi sono aumentati di +51.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

29042020