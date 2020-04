Coronavirus, il sindaco Crippa informa: a Ceriano Laghetto meno contagiati e meno in sorveglianza

CERIANO LAGHETTO – I dati dell’emergenza coronavirus a Ceriano Laghetto: “Venerdì avevamo 11 positivi e 24 sottoposti a sorveglianza – ha ricordato il sindaco Roberto Crippa in un videomessaggio – mentre ora il dato ufficiale fatto pervenire al Comune fa riferimento a numeri migliori. Alla luce di una continua attività di contatto con i medici di base ed anche con i diretti interessati, posso annunciare che siamo scesi a 10 positivi al virus sul territorio comunale. Mentre quelli sottoposti in sorveglianza attiva è adesso di 21 persone in tutto. Sempre attraverso l’elaborazione dei dati ricevuti, possono essere riconducibili a 9 nuclei famigliari”.

Prosegue Crippa: “Capitolo mascherine. Invito tutti – rimarca il sindaco – a contattare la protezione civile cerianese per ottenerne la consegna in caso di necessità”. I numeri di riferimenti della Prociv di Ceriano Laghetto sono quelli abituali, ovvero il numero 0240029322 oppure il numero 3791511784 dal lunedì al venerdì alle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

✅AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ EMERGENZA COVID -19 DAL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO✅ Posted by Crippa Sindaco on Tuesday, April 28, 2020

29042020