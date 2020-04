SOLARO – Dal mercato alle aree cani senza dimenticare il punto della situazione sui buoni spesa: il sindaco Nilde Moretti ha condiviso questa mattina un video sulla propria pagina Facebook per fare il punto della situazione a Solaro.

Ecco il video condiviso dal sindaco Moretti

Tra i temi trattati la distribuzione dei sacchetti (a domicilio per gli over 65 nei punti di distribuzione dal 4 maggio per le altre famiglie) ma anche la scelta di riattivare il mercato solo giovedì prossimo “in modo da garantire il primo rispetto delle normative e di poter gestire al meglio la situazione senza rischi di contagio”.

Un video molto semplice ma efficace con cui il sindaco fornisce informazioni pratiche anche sulla gestione dei buoni spesa. La conclusione è una raccomandazione a rispettare le regole, del lockdown e della fase due, per non vanificare i risultati ottenuti con questo lungo e difficile stop.

(foto di copertina un fotogramma del video)