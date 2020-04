SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo decesso in paese, la lunga emergenza coronavirus che all’inizio aveva fatto di Caronno Pertusella la località più colpita dell’intero Varesotto: ieri sera su ilSaronno la video-intervista della direttrice Sara Giudici ad un sindaco in prima linea, il caronnese Marco Giudici.

Intervista a Marco Giudici sindaco di Caronno Pertusella Stasera "resta a casa" e chiacchiera con IlSaronno il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici Posted by IlSaronno on Tuesday, April 28, 2020

Sul fronte dei contagi, in una giornata di moderata crescita nel Varesotto, l’incremento di Caronno Pertusella ed Origgio ma soprattutto il brutto dato proveniente da Saronno, a doppia cifra, +10 in un solo giorno.

Di ieri l’annuncio che oggi tornerà il mercato settimanale a Saronno, è fra i primi a riaprire in Lombardia.

Intanto dall’ex municipalizzata Saronno servizi giungono le spiegazioni di come fare la autolettura del contatore: per l’emergenza coronavirus, infatti, l’incaricato non passerà casa per casa.

Bel gesto del centro islamico di Saronno, 50 pacchi alimentari per i bisognosi.

E di benefattori cinesi con Saronno point, regalate tante mascherine a ospedale e case di riposo.

