CERIANO LAGHETTO – Mercato settimanale, a Ceriano Laghetto si dovrà attendere ancora qualche giorno. Spiega infatti il sindaco, Roberto Crippa: “Sarà riattivato da mercoledì 6 maggio sulle basi delle disposizioni contenute nell’ordinanza di Regione Lombardia, che vanno dalla delimitazione dell’area, a percorsi pedonali obbligati e vincolati, al controllo della temperatura all’ingresso con presidi di polizia locale e protezione civile per garantire il rispetto delle norme e tutte le fasi di funzionamento”.

Prosegue Crippa: “Quindi seguiremo l’unico strumento ufficiale che ci permette di riattivare i mercati all’aperto, che è appunto l’ordinanza regionale. Il controllo sarà rigido, e si passerà prima da una riunione in Comune per valutare e approfondire tutti i dettagli, Abbiamo anche acquistato un termoscanner per registrare la temperatura di ogni persona che arriverà all’ingresso”. Il tutto, come detto, seguendo le indicazioni di Regione Lombardia.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, nel suo ufficio in Municipio, con una collaboratrice)

29042020