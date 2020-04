Caro Presidente Giuseppe Conte, io voglio andare a Messa, nel rispetto della Costituzione e delle norme di sicurezza che i Vescovi italiani hanno già confermato di essere pronti ad accogliere. Perché dal 18 maggio posso portare la mia famiglia a vedere una mostra o a visitare un museo ma mi viene impedito di partecipare alla messa?La libertà religiosa senza la libertà di culto è monca: è come la libertà economica senza la libertà di impresa. Io confido in una soluzione comune per trovare una soluzione comune per sostenere la possibilità di partecipare alle funzioni religiose: è il lavoro che anche Regione Lombardia ha intrapreso (➡️https://bit.ly/3aLPvIR).Se ci fosse, però, un disegno per limitare le nostre più profonde libertà personali, sappia, Presidente Conte, che siamo pronti a batterci fino all'ultimo respiro per difendere i nostri diritti!#LaRubricaDiRaffaele ⬇️

