SARONNO – E’ arrivata fino all’incrocio con via Carlo Porta la coda di saronnesi in attesa di entrare al mercato cittadino. Se fino alle 10 le presenze sono state minime, al massimo una quindicina di persone in contemporanea, con l’arrivo del sole le presenze sono notevolmente aumentate.

La polizia locale e i volontari si sono così adoperati per garantire il pieno rispetto delle regole facendo in modo che nella circoscritta piazza Mercanti non ci fossero mai più di 30 persone (due per ogni stand che erano 15). Così si sono create le prime code anche perchè ad ogni cliente prima dell’accesso era necessario misurare la febbre. Fortunatamente però complice la presenza contata degli stand e l’impegno degli ambulanti le spese erano piuttosto rapide e così anche la coda è risultata piuttosto scorrevole. La situazione si è calmata già intorno alle 1145.

Tutti i clienti hanno collaborato con polizia locale e volontari e si sono presentati provvisti di mascherine.

29042020