SARONNO – Solo i banchi alimentari, solo in piazza dei mercanti con ingresso presidiato dalla polizia locale e dai volontari per permettere l’ingresso a 2 persone per stand e solo dopo la misurazione della febbre. E’ il nuovo volto del mercato cittadino che la città di Saronno ha voluto attivare sfruttando l’ordinanza regionale che offre la possibilità di aprire in fase sperimentale.

Alle 6 ad accogliere i primi ambulanti è stata la polizia locale di Saronno. Complessivamente sono arrivati in piazza dei Mercanti 15 ambulanti tutti muniti di mascherine e guanti e disinfettante per gli avventori. Ne erano previsti una trentina ma la pioggia ne ha scoraggiato la gran parte. Disposto l’ingresso e l’uscita in modo da far entrare i clienti senza superare il numero massimo di utenti nell’area del mercato. All’ingresso sopra la rampa un volontario dell’associazione nazionale carabinieri che rileva la febbre. In tutti gli stand guanti e mascherine.

“L’apertura del mercato – ha commentato ieri l’assessore al commercio Paolo Strano – anche se solo con alcune tipologie è un piccolo passo verso il ritorno alla normalità sebbene ancora con mascherina e guanti. Spero che le persone rispettino le prescrizioni”.

29042020