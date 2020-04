SARONNO – Giovedì 30 aprile alle 17:30 Obiettivo Saronno, la lista civica “viola” nata la scorsa estate e pronta a partecipare alla prossima tornata elettorale propone un nuovo momento d’approfondimento e d’incontro online. All’appuntamento settimanale di videoconferenza “in Onda inSieme” sarà protagonista un ospite molto speciale: Giuseppe Gorla, il nuovo proprietario dell’ex Isotta Fraschini.

“Ci parlerà – spiegano gli attivisti – del progetto di recupero dell’area e della sua trasformazione in un bene comune. Un’occasione unica per la rinascita della nostra città”. La partecipazione all’evento, promosso anche su Facebook è libera: “Basta collegarsi al link https://meet.google.com/kna-gaqf-qta spiegano gli organizzatori”.

La video conferenza andrà in diretta facebook sulla pagina di Obiettivo Saronno, dove sarà possibile intervenire con dei commenti. Chi si collegherà in videoconferenza accetta di fare il consenso al trattamento dei propri dati personali, come da normativa sulla privacy disponibile al link: https://obiettivosaronno.it/privacy-policy/

(foto d’archivio: alcuni attivisti della lista civica davanti alla sede in corso Italia)

28042020