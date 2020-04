Saronno, il primo consiglio comunale in video-conferenza: diretta

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Mercoledì 29 aprile alle 20.30, con prosecuzione il giorno seguente, giovedì 30 aprile sempre alle 20.30, si terrà il consiglio comunale che, per la prima volta, si svolgerà in videoconferenza. Qui la diretta de ilSaronno

Ecco l’ordine del giorno

1. Comunicazione di deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

2. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

3. Ratifica della deliberazione di G.C. n.55 del 31.3.2020 avente all’oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19. Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. 1° provvedimento.

4. Ulteriore proroga del contratto di servizio tra il Comune di Saronno e la Società Saronno Servizi SpA per lo svolgimento dei servizi di accertamento, riscossione e liquidazione dei propri tributi e delle entrate patrimoniali.

5. Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ARU2 (via Volta/via Don Bellavita). Adozione.

6. Piano Integrato di intervento in variante al PGT Ambito ATUb9 (via San Francesco-via Sabotino). Adozione.

7. Variante parziale al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. Esame osservazioni e controdeduzioni – Approvazione.

8. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania per garantire supporto e assistenza a tutti i saronnesi che presenteranno necessità di aiuto per il sostentamento personale e delle proprie famiglie a causa delle conseguenze socio-economiche derivanti dalle misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

29042020