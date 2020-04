SARONNO – E’ fissata al fine settimana fra il 13 ed il 14 giugno la ripartenza della serie C di baseball, al via ci sarà anche il Bc Saronno. Sempre che la situazione sanitaria legata all’emergenza coronavirus consentirà di tornare sul diamante: le società e la federazione si sono comunque organizzate ed hanno fissato la regole della ripartenza.

Ci saranno 14 gironi di serie C, e per aiutare le società in questi momenti difficili non sarà chiesta la tassa-gara, e la fidejussione. E poi non sono previste penali per chi, alla fine, non dovesse sentirsela di scendere in campo o comunque non fosse in grado di farlo. Sarà quindi un campionato del tutto particolare: è anche prevista la possibilità di una serie di rinvii rispetto al via, sino a metà luglio, data ultima oltre la quale non si potrà fare altro che cancellare il campionato 2020. Nel caso si riesca invece a giocarlo, fra settembre e ottobre si terranno i playoff per stabilire quali saranno le 7 squadre promosse in serie B.

(foto: un’azione di gioco del Bc Saronno)

