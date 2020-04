SARONNO – Commercio a Saronno, e-commerce e le novità del settore: diretta su ilSaronno con la direttrice Sara Giudici che intervista il presidente del Duc saronnese, Luca Galanti, e Rachele Grassi del Did.

Sia Galante che Grassi riferiscono delle iniziative in atto, e portano la loro testimonianza personale in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, che tanto impatto sta avendo pure sui commerci locali. Ma che ha costretto anche a trovare soluzioni nuove ed innovative, con una quarantena che è spunto per individuare delle novità, re-inventandosi per fornire comunque un servizio alla cittadinanza.

Aderire all’iniziativa dei due Distretti è semplice, basta essere in possesso dei requisiti per l’e-commerce o la consegna a domicilio. Al resto ci penseranno i Distretti che, forniranno gli strumenti informatici necessari, ovvero il portale che il commerciante potrà gestire in base ai prodotti che venderà on-line o con il servizio di delivery. Il ruolo dell’Associazione a supporto dei Distretti è quello di essere al fianco dei propri Associati, informandoli e supportandoli nel corretto adempimento a livello normativo sia in materia di HACCP che variazione agli Enti preposti (CCIAA, Agenzia delle Entrate e SUAP) al fine di poter esercitare servizi di “Delivery” o “E-commerce” in piena sicurezza. I nostri consulenti, dopo un’analisi della realtà aziendale, introducono l’associato nel commercio on line.

(foto archivio: Luca Galanti, commerciante saronnese e presidente del Duc, il Distretto del commercio di Saronno)

09042020