SARONNO / VARESE / COMASCO – Continuano le attività della polizia penitenziaria per il controllo sulle strade per l’emergenza epidemiologica Covid-19. Per tutto il fine settimana gli agenti della polizia penitenziaria affiancheranno le altre forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali.

L’attività è stata autorizzata dalla prefettura di Varese ed è coordinata dalla questura, e si sviluppa in collaborazione con il responsabile del locale nucleo traduzioni e piantonamenti della polizia penitenziaria, ispettore Arcidiacono.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: le pattuglie con gli agenti della polizia penitenziaria sono impegnate nei controlli stradali sul territorio locale del Varesotto)

30042020