GROANE – Nelle ultime settimane non era mai capitata, una giornata con così pochi contagi. E invece oggi è andata propro così, con dato assolutamente fermo per la maggioranza delle località della zona. Ecco il riepilogo (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Solaro 59

Ceriano Laghetto 16

Cogliate 24

Misinto 18

Lazzate 35

Cesano 184 (183)

Limbiate 164

In zona fermi Gerenzano, Uboldo e Caronno Pertusella; salgono invece Origgio e Cislago. Intanto viene raggiunto il numero di 174 persone contagiate a Saronno dall’inizio della pandemia, terzo dato peggiore nel Varesotto dietro a Busto Arsizio, 277 casi (oggi +8) e Varese, 262 casi (oggi +6).

In sostanza, una buona porzione dei nuovi casi nel Varesotto, oggi “solo” +48, si concentrano fra le tre principali città della provincia. Trend discendente in Lombardia.

Intanto giungono anche i primi dati dei test sierologici in Lombardia (ma quelli di Saronno e Tradate arriveranno nelle prossime ore): è emerso che solo una minima parte delle persone sottoposte a test è risultato immune.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: recente cerimonia a Limbiate)

30042020