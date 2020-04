SARONNO – Roberto Durkovic presta la propria voce e la propria musica all’ospedale di Saronno in un concerto online “Fantasisti del metrò”, organizzato dal coordinamento “4 passi di pace”, in collaborazione con l’associazione Saronno point onlus si unisce al Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’ospedale di Saronno. Si tratta di una diretta Instagram, un social famoso per la popolarità tra i giovani e la possibilità di un contatto diretto con il pubblico ascoltante. Oltre al concerto, chiunque abbia desiderio di collegarsi in diretta potrà ascoltare l’intervento di Giosuè Meazza, medico anestesista rianimatore presso la stessa struttura ospedaliera saronnese. Lì sono destinati i fondi raccolti, utili per l’acquisto di materiale medico e sanitario nella lotta contro il Coronavirus.

Le associazioni aspettano un pubblico numeroso alle 17 di venerdì 1 maggio per tenersi compagnia grazie alla musica di Roberto Durkovic. La cittadinanza intenzionata a donare un contributo per l’ospedale di Saronno, potrà farlo con bonifico intestato a associazione Saronno Point Onlus, con causale “Emergenza Coronavirus ospedale di Saronno”, al seguente iban: IT53G0200850520000102967454.

30042020