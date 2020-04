[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Boom di contagi da coronavirus oggi a Saronno: +14, il dato peggiore dall’inizio della pandemia, e che rappresenta una crescita di quasi il 10 per cento in un solo giorno. Ecco il dato odierno con cui si deve dunque fare i conti: si tratta di un dato legato ai recenti tamponi effettuati in alcune case di riposo saronnesi? Questo particolare non è noto. Con questo ulteriore incremento viene raggiunto il numero di 174 persone contagiate a Saronno dall’inizio della pandemia, terzo dato peggiore nel Varesotto dietro a Busto Arsizio, 277 casi (oggi +8) e Varese, 262 casi (oggi +6).

In sostanza, una buona porzione dei nuovi casi nel Varesotto, oggi “solo” +48, si concentrano fra le tre principali città della provincia. Trend discendente in Lombardia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

30042020