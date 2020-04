MILANO – A proposito della ripresa dell’anno scolastico, l’assessore regionale Melania Rizzoli ha comunicato che incontrerà Augusta Celada nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nominata da poche settimane.

“Dobbiamo definire l’inizio del nuovo anno scolastico: le famiglie – ha detto Rizzoli – ci chiedono date certe. Mi auguro che non si debbano fare doppi turni per rispettare distanziamento sociale”. “Noi come assessorato – ha detto ancora Rizzoli – abbiamo istituito fondo per l’edilizia scolastica e per consentire l’adozione di misure specifiche”. Oltre agli interventi che potranno essere realizzati sugli edifici scolastici in attuazione del riparto da 51 milioni di euro definito oggi con le Province, l’assessore ha ribadito anche che i fondi destinati all’eliminazione dall’amianto dalle scuole sono stati utilizzati per soddisfare tutte le richieste: 5 milioni di euro per scuole ad “‘amianto zero”. In vista della Fase 2 l’assessore ha ribadito l’importanza della scelta di un Istituto tecnico superiore in alternativa ai tradizionali percorsi universitari: garantiscono percorsi formativi in linea con le esigenze delle aziende del territorio e consentono ad oltre l’80 per cento degli iscritti di trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato entro i 6 mesi dal conseguimento del diploma. “In Lombardia abbiamo 20 Its che erogano 125 corsi – ha concluso e non hanno nulla da invidiare al titolo accademico: sono corsi che garantiscono un lavoro”.

