Consiglio comunale in diretta con il sondaggio live sul nuovo supermercato al Prealpi

SARONNO – Proseguirà stasera con la seconda seduta i videoconferenza della storia cittadina il consiglio comunale convocato ieri sera 29 aprile e conclusosi intorno alle 12,30.

Il “play by play” della seduta sarà disponibile su ilSaronno dove oltre agli interventi troverete anche un sondaggio sui temi affrontati in consiglio con l’opportunità di esprimere la vostra opinione in tempo reale.

questi i punti all’ordine del giorno che dovranno essere trattati stasera

6. Piano Integrato di intervento in variante al PGT Ambito ATUb9 (via San Francesco-via Sabotino). Adozione.

7. Variante parziale al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. Esame osservazioni e controdeduzioni – Approvazione.

8. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania per garantire supporto e assistenza a tutti i saronnesi che presenteranno necessità di aiuto per il sostentamento personale e delle proprie famiglie a causa delle conseguenze socio-economiche derivanti dalle misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19.