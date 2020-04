SARONNO – “La sofferenza più grande in questo tempo di pandemia è quella di non poter accompagnare i nostri cari alla sepoltura in modo cristiano e degno. La messa di sabato scorso, concelebrata da tutti i sacerdoti della città e con il ricordo, nome per nome, di tutti i morti di questo periodo ha commosso e consolato tantissimi parenti. I cento rintocchi del campanone della prepositurale sono arrivati dentro tutte le case della città e l’hanno stretta in un grande abbraccio. Da lunedì 4 maggio si torneranno a celebrare i funerali per ogni defunto. E’ un sollievo per chi è colpito dal lutto, è un sostegno alla fede, è il segno di affetto e di doveroso onore che dobbiamo a chi ha compiuto il suo cammino”.

Inizia così la nota ufficiale della Comunità pastorale su come si svolgeranno i funerali nella prossima settimana.

“Tutti i funerali delle varie parrocchie della città saranno celebrati al cimitero di via Milano, davanti alla cappella dei sacerdoti. I parenti più stretti, ancora gli unici che possono partecipare alla celebrazione e rigorosamente muniti di mascherina, si disporranno nei due portici laterali. Questo luogo permette di essere all’aperto (e quindi con un ottimo ricambio di aria), ma protetti sia dal sole estivo sia dalla pioggia. Le sedie saranno predisposte alla distanza di sicurezza ed anzi ancora più diradate, considerata la grande superficie a disposizione.

E’ un luogo semplice da gestire rispetto alle chiese, in attesa di avere nuove indicazioni. Ci si affida alla responsabilità di ciascuno per evitare che le sedie vengano spostate a rischio della sicurezza dovuta. A celebrare normalmente sarà il sacerdote vicario della parrocchia di appartenenza del defunto. Si potrà dare il segno della pace, ma evitando assolutamente ogni spostamento e contatto, quindi solo con un cenno della testa, un inchino o un segno della mano. A oggi non vi sono ancora indicazioni a proposito della possibilità e quindi delle modalità di ricevere la comunione eucaristica. In via eccezionale, visto il periodo, saranno celebrati i funerali anche con la presenza delle ceneri e non della salma”

E per le messe? “Continuerà la celebrazione in Prepositurale, trasmessa in diretta da Radiorizzonti InBlu, alle ore 8.25 di ogni giorno feriale, così come la messa vigiliare delle 18.15 del sabato e le messe domenicali delle ore 10, 18, e 20.30”. Confermata anche dal diretta Facebook delle 10 di mattina su ilSaronno.

