La Lega Centrodestra Solaro immortala l’auto comunale posteggiata in divieto

SOLARO – Auto comunale beccata nel parcheggio con il divieto di sosta.

La segnalazione al comune di Solaro arriva dalla Lega Centrodestra, che riporta quanto immortalato martedì 28 aprile alle 15.21 e così scrive: “Nonostante il divieto di sosta nella piazzetta antistante l’oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina, nonostante piazza Libertà, che è distante meno di 50 metri, fosse completamente libera, nonostante il momento emergenziale e le conseguenti limitazioni negli spostamenti, probabilmente per qualcuno è più comodo piantare l’automobile così per andare in tabaccheria a prendere le sigarette. Proponiamo l’utilizzo della videosorveglianza, una delle telecamere del sistema è attiva proprio in quel punto, per scoraggiare simili atteggiamenti da parte di chicchessia e a prescindere dall’automobile utilizzata, sia essa un mezzo privato come pure (e forse a maggior ragione), un mezzo di proprietà comunale”.