CERIANO LAGHETTO – ” “La lotta allo spaccio…con il metal-detector: siamo stati tra i primi a impiegare i cani antidroga, i primi ad usare i droni, ora speriamo di fare scuola anche con questo. La lotta alla droga deve essere una priorità per tutti. Ne va del futuro dei nostri figli”. Lo sottolinea il vicesindaco ed assessore alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Tramite il metal detector – da parte della polizia locale cerianese – in questi giorni sono state passate al setaccio le piazze di spaccio nei boschi: sotterrati sono stati trovati un bilancino di precisione ed anche un computer (assieme a della cocaina), ed è stato rinvenuto un machete. Prosegue dunque l’impegno in prima linea del vicesindaco Cattaneo, che è anche coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia, contro la piaga dello spaccio di droga nella zona.

LOTTA ALLO SPACCIO COL METAL-DETECTOR! In occasione del traguardo dei 16K amici, pubblico questo video in cui spiego la nostra nuova iniziativa: "La Lotta allo spaccio…con il metal-detector". Posted by Dante Cattaneo on Monday, April 27, 2020

(foto: il vicesindaco ed assessore di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con il metal detector)

