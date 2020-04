SARONNO – “E’ un’occasione per creare bellezza intorno al torrente Lura: una fabbrica dismessa che è una bruttura per la città sarà abbattuta. Non solo. Sarà bonificato il suolo con una riqualificazione degli argini”. E’ il fulcro della presentazione dell’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli del nuovo piano attuativo in variante al Pgt per l’area tra via Volta e via Don Bellavita approvato ieri sera dalla maggioranza (Lega e Fi) con l’astensione di tutta l’opposizione.

Ieri sera nel primo consiglio comunale in videoconferenza l’esponente della Giunta del sindaco Alessandro Fagioli ha presentato il progetto ed alcuni rendering che prevedono la realizzazione di 4 palazzine tra i 5 e i 7 piani “l’operatore ha deciso di evitare un’edificio troppo alto che avrebbe reso poco appetibile il progetto” con una pista ciclopedonale che correrà, come gli edifici, lungo il torrente Lura collegando via Volta e via Bellavita. “Saranno posizionate alberature e sarà riqualificato parcheggio sterrato e gli orti amici” completa l’assessore spiegando cosa otterrà l’Amministrazione dell’operazione.

Tante le obiezioni delle minoranze: dalla necessità di valutare “quali saranno le necessità e le esigenze di vita e di spazio dopo l’emergenza Covid che ancora interessa la nostra quotidianità” (Paolo Riva, Ui) all'”abitudine della maggioranza a fare varianti al Pgt che spesso, come in questo caso, non hanno un ritorno adeguato per la collettività (Davide Vanzulli, M5s). Non sono mancate obiezioni di metodo di Nicola Gilardoni a quelle sulle scelte per la ciclabile di Franco Casali (tu@Saronno).

Se il capogruppo della Lega Angelo Veronesi ha sottolineato come “il progetto sia migliorativo rispetto a quello del Pgt del 2013” il sindaco Fagioli ha rimarcato: “Siamo qui a far partire la rinascita di un’area dismessa privata che sarà riqualificata dando nuova vita alla città. Non possiamo pensare che sia il Comune a determinare dettagli come materiali o colori… è un’area privata. Come per la pista ciclabile: o la si fa lì o non la si fa”.