1 maggio a Saronno con la ninna nanna del Prenna per i lavoratori

SARONNO – Autore delle “ninna nanne” saronnesi, Luca Brenna – il Prenna – ne ha realizzata una per questa ricorrenza del 1 maggio 2020, così particolare, senza eventi pubblici a causa dell’emergenza per il coronavirus.

Ninna nanna dedicata a tutti i lavoratori

Per donare un po’ di serenità ai loro cuori

In questo momento di gran difficoltà

Che ha colpito duramente le nostre città

Cullandoci con un abbraccio caloroso

E augurando a tutti un domani operoso!

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: Luca Brenna, il saronnese specializzato in ninna nanne. Non mancano mai quelle tematiche, realizzate in occasione delle principali ricorrenze locali e non solo)

01052020