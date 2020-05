Coronavirus, Clerici aggiorna il bilancio dei contagiati ad Uboldo

UBOLDO – Stamattina è arrivato direttamente dal sindaco Luigi Clerici l’ultimo aggiornamento relativo ai contagi nella comunità di Uboldo. Sintetica ma precisa la nota di Clerici che ha deciso di informare i propri concittadini sulla situazione con le statistiche complete aggiornate al 30 aprile. “Cari concittadini – scrive il primo cittadino nella sua breve missiva – desidero aggiornarvi riguardo la situazione dei contagiati dal Covid-19 della nostra comunità, così come riportato dai dati trasmessi dall’Ats in data odierna: 21 casi positivi, di cui 1 guarito, 6 ricoverati, 9 domiciliati. Non manca, purtroppo, il dato dei deceduti che sono 5 nella comunità uboldese.

