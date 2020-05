ROMA – Dal ministero otto milioni di euro extra alle scuole lombarde per comprare dispositivi tecnologici per la connessione delle scuole.

Per affrontare l’emergenza coronavirus e contrastare la diffusione del contagio una delle prime misure è stata la chiusura delle scuole. A ciò è corrisposta una difficoltà per la formazione degli alunni a maggior ragione ora che, a fronte delle ulteriore misure, l’anno scolastico 2019-20 è stato dato per concluso.

Per cercare di proseguire gli studi sono tantissimi gli istituti che, inialmente su iniziativa di presidi e professori e successivamente su indirizzo ministeriale, hanno portato online le lezioni.

Un nuovo passo è stato ora fatto dal Ministero dell’Istruzione che con il bando PON, riservato alle scuole del primo ciclo, ha destinato risorse fresche per l’acquisto di pc, tablet e mezzi per la connessione ad internet.

Per accedere ai fondi, il cui totale ammontava a 63.679.174 euro, era possibile inoltrare domande tra il 17 e il 27 aprile e sono state poco meno di 5000 scuole in tutta Italia, circa l’87% del totale.

Sono 630 gli istituti lombardi che hanno ricevuto fondi per un totale di 8.172.708 euro

Nella provincia di Varese hanno ottenuto fondi:

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VARESE 1 “DON RIMOLDI” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. “E. DE AMICIS” Valutato € 12.897,90

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LAVENA PONTE TRESA Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BESOZZO “G.ADAMOLI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CAVARIA “FERMI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VARESE 2 “PELLICO” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASORATE S. “TOSCANINI” Valutato € 12.999,96

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE OLONA Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PORTO CERESIO “E.FERMI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FAGNANO OLONA “FERMI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VENEGONO SUP. “G. MARCONI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. “BERTACCHI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. STATALE “MANZONI” CASTELLANZA Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. INDUNO OLONA PASSERINI Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CUNARDO “VACCAROSSI” Valutato € 12.963,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. AZZATE “L. DA VINCI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SOLBIATE OLONA “A. MORO” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GEMONIO “E. CURTI” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SOMMA LOMBARDO “L. DA VINCI” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALLARATE “DE AMICIS” Valutato € 12.950,50

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LAVENO MOMBELLO “MONTEGGIA” Valutato € 12.999,97

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALLARATE “PONTI” Valutato € 12.961,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GERMIGNAGA Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CUVEGLIO “D. ALIGHIERI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VEDANO OLONA “S.PELLICO” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LONATE POZZOLO “CARMINATI” Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LUINO “B.LUINI” Valutato € 12.999,97

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SARONNO “A.MORO” Valutato € 12.999,95

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TRADATE “GALILEI” Valutato € 12.858,39

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. “GALILEI” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARCISATE Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ANGERA Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARONNO P. “A. DE GASPERI” Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALLARATE “G. CARDANO” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. COMERIO “CAMPO DEI FIORI” Valutato € 12.945,80

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASSANO M. “D. ALIGHIERI” Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERGIATE Valutato € 12.999,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SESTO CALENDE “UNGARETTI” Valutato € 12.999,98

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GAVIRATE “CARDUCCI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SARONNO “DA VINCI” Valutato € 12.999,99

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. UBOLDO “MANZONI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GAZZADA “DON CAGNOLA” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VARESE 4 “A.FRANK” Valutato € 12.967,38

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SARONNO “I.MILITI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VARESE 5 “DANTE ALIGHIERI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAMARATE “MANZONI” Valutato € 13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. “N. TOMMASEO” Valutato € 13.000,00

(foto archivio)

