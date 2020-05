UBOLDO / ORIGGIO / CARONNO PERTUSELLA – Numeri stabili, per quanto riguarda l’epidemia da coronavitus, a Uboldo, Origgio e Caronno Pertusella dove oggi si registra un incoraggiante +0.

Questo il riepilogo dei dati nei tre paesi:

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 79

Giornata stabile nelle Groane e nella bassa comasca. Sempre in zona, Saronno fa +2 a 176 persone contagiate e si conferma come la terza località del Varesotto con il maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio, oggi +4 a 281 contagiati; a Varese città, oggi +3 a 265 persone contagiate. In Lombardia oggi si è registrato un aumento dei contagi (ma meno decessi) mentre nel Varesotto, Comasco e Brianza i numeri sono modesti. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, oggi ha reso note le regole che dovranno essere seguite alla parziale riapertura del 4 maggio.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici)

