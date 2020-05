GROANE – Nelle Groane dato stabile, per quanto riguarda i contagi da coronavirus, con dato aggiornato al tardo pomeriggio del 1 maggio. Soltanto a Cesano Maderno si è registrata una crescita, oggi +3 che porta il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 187.

Ecco il riepilogo generale (fra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Solaro 59

Ceriano Laghetto 16

Cogliate 24

Misinto 18

Lazzate 35

Cesano 187 (184)

Limbiate 164

In zona, Saronno fa +2 a 176 persone contagiate. In Lombardia oggi si è registrato un aumento dei contagi (ma meno decessi) mentre nel Varesotto, Comasco e Brianza i numeri sono modesti. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, oggi ha reso note le regole che dovranno essere seguite alla parziale riapertura del 4 maggio.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una cerimona pubblica recentemente a Limbiate)

01052020