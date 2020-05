MILANO – I casi di oggi di contagio da coronavirus, per provincia, con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni. Sono stati resi noti da Regione Lombardia. Sia in provincia di Varese, che di Como ed in Brianza si registra uu aumento molto modesto. Elevato, rispetto a ieri, quello di Milano città ma, come specifica l’ente regionale, ciò è dovuto al fatto che oggi sono stati inseriti dati relativi anche ai giorni scorsi. In Lombardia oggi +737 contagiati.

BG: 11.360 (+47)

ieri 11.313 (+22)

BS: 12.929 (+68)

ieri 12.861 (+55)

CO: 3.271 (+27)

ieri 3.244 (+37)

CR: 6.068 (+31)

ieri 6.037 (+14)

LC: 2.277 (+3)

ieri 2.274 (+9)

LO: 2.994 (+28)

ieri 2.966 (+7)

MB: 4.729 (+25)

ieri 4.704 (+30)

MI: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città

ieri 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano città

• Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di

Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi

MN: 3.185 (+10)

ieri 3.175 (+19)

PV: 4.416 (+67)

ieri 4.349 (+69)

SO: 1.181 (+1)

ieri 1.180 (+37)

VA: 2.705 (+38)

ieri 2.667 (+48)

e 1.653 in corso di verifica.

01052020