SARONNO – In Lombardia e nel Varesotto il contagio è apparso in calo, nelle ultime ore e si potrebbe dire lo stesso della zona di Saronno, non fosse proprio per Saronno città dove si registra il dato peggiore dall’inizio dell’epidemia, con +14 in sole ventiquattro ore.

Ecco il riepilogo locale in base agli ultimi dati disponibili (tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni):

Saronno 174 (160)

Uboldo 16

Origgio 33 (32)

Caronno Pertusella 79

Gerenzano 25

Cislago 26 (25)

Rovello Porro 15

Rovellasca 18

Turate 47

Lomazzo 24

Bregnano 18

Solaro 59

Ceriano Laghetto 16

Cogliate 24

Misinto 18

Lazzate 35

Cesano 184 (183)

Limbiate 164

Tradate 65 (62)

Venegono Inf 15

Venegono Sup 14

Castiglione Olona 16

Lonate Ceppino 15

Locate Varesino 6

Varese 262 (256)

Busto Arsizio 277 (269)

Gallarate 154 (153)

In zona fermi Gerenzano, Uboldo e Caronno Pertusella; salgono invece Origgio e Cislago. Intanto viene raggiunto il numero di 174 persone contagiate a Saronno dall’inizio della pandemia, terzo dato peggiore nel Varesotto dietro a Busto Arsizio, 277 casi (oggi +8) e Varese, 262 casi (oggi +6). Praticamente stabili anche Brianza e bassa comasca.

In sostanza, una buona porzione dei nuovi casi nel Varesotto, oggi “solo” +48, si concentrano fra le tre principali città della provincia. Trend discendente in Lombardia.

Intanto giungono anche i primi dati dei test sierologici in Lombardia (ma quelli di Saronno e Tradate arriveranno nelle prossime ore): è emerso che solo una minima parte delle persone sottoposte a test è risultato immune.

(foto: una immagine della Saronno ancora deserta per il lockdown)

30042020