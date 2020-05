SARONNO – “Come presidente della Saronno e Alto milanese film Commission ringrazio Giuseppe Gorla per le sue parole durante la diretta social con la cittadinanza, per aver compreso l’importanza del settore cinematografico per il territorio e per aver capito la difficoltà di un settore che ha ben chiare le grande potenzialità di Saronno ma che non ha mai trovato una vera volontà partecipativa”. Così il registra e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani.

Prosegue Silighini: “Accetto il suo invito e credo che i tanti artisti e tecnici che in questi ultimi anni hanno scoperto Saronno siano disponibili a impegnarsi ancora di più per il grande sogno di vedere una città del cinema sorgere nei nostri confini. Come produttore cinematografico e regista do le mia competenze per qualsiasi idee che possa aiutare la settima arte della nostra città”. Durante la diretta Gorla, ricordando che Saronno ha come concittadino un importante produttore cinematografico, ha aperto alla possibilità di girare un film proprio intorno all’area”.

