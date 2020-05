COGLIATE – Sono stati impegnati anche i vigili del fuoco, nell’operazione antidroga che si è svolta nel Parco delle Groane dove l’altro giorno hanno bloccato un disoccupato di 37 anni, originario del Marocco. E’ stato sorpreso nel bosco, alla periferia cogliatese, con 16 grammi di cocaina divisa in dosi, aveva anche 310 euro in contanti. E’ finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

Alla vista dei militari lo stranieri ha gettato la droga, divisa in due involucri che sono stati però prontamente recuperati dai tutori dell’ordine. Quando gli è stato chiesto il luogo di residenza, ne ha inizialmente fornito uno fasullo ma un video sul telefonino mostrava la sua vera casa, rapidamente individuata anche grazie al supporto degli agenti della polizia locale di Cogliate. L’alloggio è situato al quarto piano di una palazzina, sempre a Cogliate: chiusa la porta d’ingresso, tramite l’autoscala dei pompieri i carabinieri sono entrati da un balcone. Nell’appartamento sono stati rinvenuti altri 2330 euro in contanti, nascosti dietro ad un mobile. C’è già stata l’udienza al tribunale di Monza: in attesa della sentenza nei confronti del marocchino è stato disposto l’obbligo di firma.

(foto archivio: una autoscala dei vigili del fuoco)

02052020