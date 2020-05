SARONNO – 1 maggio senza eventi pubblici per l’emergenza coronavirus ma al Santuario della Beata vergine dei miracoli c’è stata la visita a sorpresa dell’arcivescovo Mario Delpini.

In precedenza il pellegrinaggio fra Gerenzano ed il Santuario di Saronno, a rappresentare l’intera comunità il sindaco gerenzanese, Ivano Campi.

Pellegrinaggio al Santuario della Beata vergine dei miracoli anche da parte del sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, con il parroco del suo paese, don Natalino Pedrana.

I contagi. In Lombardia un incremento (dovuto anche all’inserimento di alcuni dati pregressi), piccoli numeri in provincia di Varese ed in Brianza. Lieve incremento a Saronno.

Ci si prepara alla parziale riduzione del lockdown del 4 maggio: tutte le regole previste dalla Regione

Per andare in treno serviranno guanti e mascherina.

Flop intanto per la riapertura del mercato di Cassina Ferrara: non si è presentato neppure un ambulante.

Per la videointervista serale de ilSaronno, parlano due ristoratori locali, Andrea Sozzi di “Scibui” e Giovanni Di Luccio de “El primero”.

