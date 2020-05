[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SOLARO – Il sindaco del Comune di Solaro, Nilde Moretti, in rispetto delle norme statali e regionali per la gestione ed il contenimento dell’epidemia da coronavirus, ha deciso di prorogare l’ordinanza per gli accessi scaglionati ai centri di vendita di media e grande distribuzione del territorio comunale. Si continuerà a procedere con il metodo delle decadi di nascita, secondo il seguente calendario:

• Nati dal giorno 1 al 10 del mese: lunedì 4 maggio, giovedì 7 maggio, lunedì 11 maggio, giovedì 14 maggio;

• Nati dal giorno 11 al 20 del mese: martedì 5 maggio, venerdì 8 maggio, martedì 12 maggio, venerdì 15 maggio;

• Nati dal giorno 21 al 31 del mese: mercoledì 6 maggio, sabato 9 maggio, mercoledì 13 maggio, sabato 16 maggio.

• Rimane il libero accesso alla domenica.

Il sindaco Nilde Moretti: “Voglio ricordare a tutti che, per quanto allentate, le norme di comportamento non sono state annullate. Dunque, teniamo alta l’attenzione e continuiamo a seguirle nel dettaglio. A tal proposito, a questa Amministrazione comunale è risultato naturale prorogare sino al 18 maggio l’ordinanza per gli accessi scaglionati ai supermercati del territorio. È necessario continuare a mantenere le distanze e disporre delle protezioni individuali”.

02052020