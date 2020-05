MILANO – Come ogni giorno, Regione Lombardia ha reso noti i dati dell’emergenza coronavirus. Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i casi positivi sono: 77.002 (+533)

ieri: 76.469 (+737)

l’altro ieri: 75.732 (+598)

– i decessi: 47*

ieri: 13.860 (+88)

l’altro ieri 13.772 (+93)

* (a questi, per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, e’ relativo a tutto aprile)

– in terapia intensiva: 545 (-18)

ieri: 563 (-42)

l’altro ieri 605 (-29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (-99)

ieri: 6.628 (-206)

l’altro ieri 6.834 (-286)

– i tamponi effettuati: 403.702 (+13.058)

ieri: 390.644 (+13.701)

l’altro ieri 376.943 (+11.048)

– i dimessi: 52.356 (+320)

ieri: 52.035 (+869)

l’altro ieri 51.166 (+819)

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

02052020