MILANO – Crescita bassissima del contagio da coronavirus oggi in Lombardia, con dato particolarmente positivo dal Varesotto, dove prosegue il trend al ribasso, soltanto +10 oggi. Pochi anche i nuovi casi nel comasco, +22, ed in Brianza, appena +16.

Ecco i casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.394 (+34)

ieri: 11.360 (+47)

l’altro ieri 11.313 (+22)

BS: 12.999 (+70)

ieri: 12.929 (+68)

l’altro ieri 12.861 (+55)

CO: 3.293 (+22)

ieri: 3.271 (+27)

l’altro ieri 3.244 (+37)

CR: 6.088 (+20)

ieri: 6.068 (+31)

l’altro ieri 6.037 (+14)

LC: 2.290 (+13)

ieri: 2.277 (+3)

l’altro ieri 2.274 (+9)

LO: 3.017 (+23)

ieri: 2.994 (+28)

l’altro ieri 2.966 (+7)

MB: 4.745 (+16)

ieri: 4.729 (+25)

l’altro ieri 4.704 (+30)

MI: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’

ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano citta’

l’altro ieri: 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano citta’

MN: 3.194 (+9)

ieri: 3.185 (+10)

l’altro ieri: 3.175 (+19)

PV :4.456 (+40)

ieri: 4.416 (+67)

l’altro ieri: 4.349 (+69)

SO: 1.181 (=)

ieri: 1.181 (+1)

l’altro ieri 1.180 (+37)

VA: 2.715 (+10)

ieri: 2.705 (+38)

l’altro ieri 2.667 (+48)

e 1.680 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

02052020