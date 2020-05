SARONNO / GERENZANO – L’ultimo aggiornamento dei contagi in zona mostra solo una lieve crescita per Saronno e Gerenzano; nel vicino comasco a Rovello Porro e Turate.

Saronno 176 (174)

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 79

Gerenzano 26 (25)

Cislago 26

Rovello Porro 16 (15)

Rovellasca 18

Turate 48 (47)

Lomazzo 24

Bregnano 18

Giornata stabile nelle Groane e nella bassa comasca. Stesso discorso dal Saronnese con Uboldo, Origgio e Cislago. Sempre in zona, Saronno fa +2 a 176 persone contagiate e si conferma come la terza località del Varesotto con il maggior numero di contagiati, dopo Busto Arsizio, oggi +4 a 281 contagiati; a Varese città, oggi +3 a 265 persone contagiate. In Lombardia oggi si è registrato un aumento dei contagi (ma meno decessi) mentre nel Varesotto, Comasco e Brianza i numeri sono modesti. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, oggi ha reso note le regole che dovranno essere seguite alla parziale riapertura del 4 maggio.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: piazza Libertà di Saronno)

