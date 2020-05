Coronavirus, il sindaco Crippa informa: 11 casi attivi a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sabato sera ultimi aggiornamenti dal proprio ufficio, presente l’intera Giunta civica, da parte del sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa. “I dati: a differenza di qualche giorno fa, primi dati di maggio, si contano 11 cerianesi attualmente positivi e 26 quelli sottoposti alla sorveglianza. Sono di una decina di famiglie”, ha riepilogato il primo cittadino in un videomessaggio.

Ha proseguito Crippa: “Queste ore ci porteranno alla Fase 2, che non significa “liberi tutti”. Per favore, attenzione: è fase consegnata nelle mani dei cittadini, vi invito ad attenervi alle norme. Sicurezza, mascherine, guanti dove è previsto. Per arrivare alla Fase 3, tutti i cittadini dovranno adesso fare il loro dovere. Per Ceriano sarà riattivato il mercato comunale il mercoledì, con i soli banchi alimentari; per prepararlo lunedì mattina sarà stilato tutto il regolamento. Da lunedì viene sbloccato l’accesso ai parchi, sicuramente riapriremo il Giardinone ma inibite le aree attrezzate per i bambini, per evitare assembramenti come nelle altre aree verdi. Saranno aperte le aree cani”.

Attività commerciali: “Prosegue attività a domicilio; per i ristoranti si può aggiungere l’asporto. Altro elemento importante, riapertura su appuntamento uffici comunali, utilizzando Municipio in sicurezza.

