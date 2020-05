CARONNO PERTUSELLA – Il sindaco Marco Giudici ha fatto il punto della situazione del coronavirus. Nell’ultimo suo comunicato ha ricordato che i decessi in paese hanno raggiunto il numero di 15. “Al numero dei decessi si aggiungono altri 52 nostri concittadini, ancora positivi al Covid19. Iniziamo la cosiddetta Fase 2. Poche aperture e ancora tanta responsabilità individuale da mantenere. Non siamo ancora fuori dell’epidemia ma iniziamo la fase della convivenza al coronavirus. E’ importante applicare tutti gli accorgimenti di tutela – rimarca Giudici – Non sottovalutiamo la pericolosità del momento e rispettiamo le misure igieniche sanitarie contenute nell’allegato 4 del decreto del presidente del consiglio del 26 aprile”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

