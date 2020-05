SARONNO – Ultimo weekend prima del 4 maggio quando ci sarà una parziale riduzione del lockdown disposto dalle autorità per l’emergenza coronavirus: in centro a Saronno oggi parecchia gente (video), impegnata a fare la spesa, forse anche per molti una “scusa” per farsi una passeggiata dopo tanti giorni di “segregazione” in casa. Elemento positivo, è che praticamente tutti indossavano la mascherina e moltissimi anche i guanti.

Per buona parte del pomeriggio, quindi, centro di nuovo vuoto (nella foto piazza Libertà attorno alle 17). Come andrà nei prossimi giorni, ed in particolare da lunedì con l’allenamento delle misure di “auto-isolamento” e le riaperture previste? Intanto il dato provinciale di oggi riguardo i contagi da coronavirus è stato il più basso da diverse settimane a questa parte, solo +10 in tutto il Varesotto.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

02052020