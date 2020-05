Lutto fra i tifosi del Fbc Saronno: addio a Ezio Polver, memoria storica biancoceleste

SARONNO – Ezio Polver, 86 anni, era per tanti la “memoria storica” del Fbc Saronno; si ricordava giocatori e formazioni anche di cinquanta o sessant’anni fa e snocciolava nomi e risultati con gli amici, al punto di ritrovo di tanti tifosi rappresentato da piazza Libertà, soprattutto il lunedì mattina quando è il momento di commentare i risultati sportivi.

La notizia della scomparsa di Ezio Polver è giunta in questi giorni ai supporter biancocelesti, molti hanno contatto ilSaronno per chiedersi di farsi portavoce del loro cordoglio; la scomparsa era avvenuta il mese scorso anche se poi – a seguito dell’ordinanza regionale per l’emergenza coronavirus – non c’era stato il funerale. Al momento dello stop dei campionati per l’emergenza sanitaria, il Fbc Saronno veleggiava nelle posizioni di vertice del campionato di Prima categoria.

(foto: una formazione d’epoca del Fbc Saronno. Polver era uno dei volti storici della tifoseria sugli spalti dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi)

