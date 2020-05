CERIANO LAGHETTO – Giornalista e politico, si è spento alcuni giorni fa Giulietto Chiesa: a ricordarlo anche Dante Cattaneo, che aveva avuto modo di conoscerlo. Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia ricorda che “se n’è andato un patrimonio del giornalismo italiano. Uno che aveva capito che tra Italia e Russia non ci può essere che una forte e sincera amicizia. Ciao, Giulietto!”

Come recita Wikipedia, nato ad Acqui Terme nel 1940, e spentosi il 26 aprile 2020, è stato corrispondente da Mosca per l’Unità, La Stampa, Tg5, Tg1 e Tg3. Autore di numerosi saggi, nel 2003 aveva aderito da indipendente all’allenza politica tra Antonio Di Pietro e Achille Occhetto ed era stato eletto nel 2004 all’europarlamento per la lista “Di Pietro Occhetto Società civile”. E’ stato anche blogger e fondatore della web tv Pandoratv.it, della quale era il coordinatore, e che è dedicata all'”attualità italiana e internazionale.

(foto: Dante Cattaneo con Giulietto Chiesa, qualche tempo fa)

02052020