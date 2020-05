LIMBIATE – Si sta preparando alla riapertura dei suoi tradizionali mercati rionali il comune di Limbiate, che martedì 5 maggio si appresta a sperimentare ingressi controllati.

Proprio in questi giorni, nelle piazze di Limbiate centro (piazza Tobagi) e di Villaggio Giovi (piazza Aldo Moro) è comparsa la segnaletica che impone il rispetto delle normative di sicurezza per il contenimento dei contagi durante lo svolgimento dei mercati, dove saranno presenti soltanto i banchi di vendita degli alimentari.

L’amministrazione comunale metterà in campo alcune precauzioni per evitare assembramenti e vicinanze: all’ingresso del percorso obbligato ci saranno gli uomini della Protezione civile locale che misureranno la temperatura basale con un termoscanner e consentiranno l’accesso soltanto a chi non avrà febbre e a chi indosserà mascherine e guanti.

Sulla pavimentazione sarà segnalato il percorso obbligato con stalli di sosta in posizioni precise e distanziate davanti ai banchi di vendita. “Si confida nella collaborazione di tutti – commenta l’amministrazione – nel rispetto del distanziamento sociale e ricordando che siamo ancora in emergenza sanitaria”.

(nella foto: la segnaletica in piazza Aldo Moro)