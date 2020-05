LOMAZZO – “A partire da ieri ha riaperto anche il mercato del sabato di Manera, mentre a partire da lunedì 4 maggio riprende il mercato di Lomazzo, limitatamente ai generi alimentari. L’accesso è contingentato e i volontari del Nucleo di Protezione civile e i Radioamatori della sezione Ari Lomazzo provvedono alla rilevazione della temperatura, in base alle norme vigenti”. Lo fa sapere, tramite una nota, l’Amministrazione comunale lomazzese.

(foto: un volontario di protezione civile impegnato nella misurazione della temperatura ad una cliente del mercato di Manera)

