[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GROANE – La zona delle Groane oggi ha fatto segnare un +7, complessivo, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus.

Ecco il quadro complessivo della situazione nella zona delle Groane (fra parentesi il dato del giorno prima, in caso di variazioni):

Solaro 59

Ceriano Laghetto 19 (16)

Cogliate 26 (24)

Misinto 18

Lazzate 35

Cesano Maderno 191 (187)

Limbiate 165 (164)

Barlassina 40

In zona nel basso comasco si sono registrati alcuni nuovi contagi, a Turate, Rovellasca ed a Bregnano; +6 il dato che invece si segnala da Saronno. In Lombardia oggi complessivamente poco più di cinquecento casi (+526), Varesotto che torna a salire con un +68.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: protezione civile a Cogliate)

03052020