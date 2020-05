SARONNO / SOLARO – Esselunga sta aperta di più: la catena di supermercati, in zona presente tra l’altro a Saronno, Solaro e Venegono inferiore, da oggi – 3 maggio – amplia gli orari di apertura. Prevista in data odierna una “apertura straordinaria” con orario continuato dalle 8 alle 19, da lunedì tutti i giorni sino al sabato dalle 7.30 alle 21, domenica dalle 9 alel 20.

Da ricordare che in questo periodo di emergenza coronavirus, che impone un accesso calmierato e quindi crea code all’esterno, è possibile (a Saronno e Venegono Inferiore) utilizzare la app “ufirst” che si puà scaricare gratuitamente su tutti i telefoni Android o Iphone e che consente di presentarsi sul posto nell’ora indicata e entrare direttamente. Da ricordare che per chi si mette in fila, a Solaro per evitare assembramenti c’è l’ordinanza del sindaco Nilde Moretti che consente l’ingresso in base alla data di nascita.

(foto: code all’Esselunga di via Novara a Saronno; nelle ultime settimane se ne sono viste parecchie)

03052020