SARONNO – Crescita dei contagi ai minimi termini, sabato 2 maggio, nel Varesotto, dove si sono registrati soltanto 10 casi in tutta la provincia. Il tutto in una giornata con numeri in ribasso in tutta la Lombardia, circostanza che fa ben sperare.

Per il resto, a fare il punto dei contagi il sindaco di Gerenzano Ivano Campi, +1.

A Solaro si è intanto arrivati a 11 decessi, 15 a Caronno Pertusella.

Ci si prepara all’allenamento del lockdown, circostanza forse troppo presa alla lettera da molti cittadini. Le strade del centro sono apparse sin troppo piene di gente, sabato mattina.

Flop al mercato contadino, solo 5 banchi presenti.

Ma proseguono anche i controlli, e le multe, dei carabinieri: 17 nei guai.

Saronno riapre parchi e giardini da lunedì 4 maggio.

Trenord ha comunicato le nuove regole per salire sui treni: mascherina, guanti e posti distanziati.

Il sindaco di Solaro, Nilde Moretti, ha riconfermato la propria ordinanza; da Esselunga e negli altri supermercati del suo comune si entra in base alla data di nascita.

La videointervista di ieri è stata con lo chef saronnese Samuele Calzari che ha presentato una propria ricetta.

