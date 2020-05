[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SOLARO – Il Comune di Solaro rende noto il calendario per la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata per le utenze domestiche. Dopo la distribuzione domiciliare per over 65 e over 75, si completa la distribuzione con il ritiro in tre diversi punti del territorio comunale a partire da venerdì 8 maggio. La fornitura sarà consegnata unicamente ai cittadini in regola con la Tari. Per i residenti al Villaggio Brollo il punto di ritiro sarà il Centro anziani di piazza Grandi, per i residenti a Cascina Emanuela e Introini il punto di ritiro sarà il Centro civico della Frazione, mentre per i residenti di Solaro il punto di ritiro sarà la sala Blu della Villa comunale di via Mazzini.

La distribuzione al Centro anziani di Villaggio Brollo comprenderà le famiglie residenti nelle seguenti vie: via Sant’Ambrogio, via Sant’Anna, piazza Achille Grandi, via Della Repubblica, via Dell’assunta, via Fornace, via Giuseppe Giusti, via Giuseppe Parini, via Groane, via Isonzo, via San Giuseppe, via Tagliamento, via Dei Mestieri, via Del Commercio, via Del Mercato, via Della Tecnica, via Delle Arti, via Delle Professioni, via Delle Vigne, via Dell’industria, via San Carlo, via Vallone, via Roma dal numero civico 198 in poi.

La distribuzione al Centro civico di Cascina Emanuela comprenderà le famiglie residenti nelle seguenti vie: via Della Ferrovia, via Evangelista Torricelli, via Per Saronno, via Vecchia Per Saronno, via Comasinella, via Dei Tigli, via Gorizia, via Per Cascina Emanuela, via Resegone, via Rovereto, via Trento, via Trieste, strada vicinale Della Calus, strada vicinale Della Scosa.

Per tutti i residenti di via Varese il punto di ritiro è la sala Blu della Villa Comunale di via Mazzini.

Si continuerà a seguire il sistema delle decadi di nascita che, per quanto è possibile, è stato sovrapposto al calendario dell’ordinanza per gli accessi ai supermercati di media e grande distribuzione. Si potrà presentare al punto di ritiro un qualsiasi componente della famiglia maggiorenne e nato dopo il 31 dicembre 1956 (under 65) munito di un documento d’identità, il controllo di congruenza sulla data di nascita sarà eseguito sulla persona che si presenta per il ritiro. Con l’esibizione del documento d’identità si potrà effettuare il ritiro anche in delega, sempre rispettando i limiti di età compresi. I cittadini saranno invitati a rispettare le distanze di sicurezza e rispettare ordinatamente la coda durante l’attesa per il ritiro.

Di seguito il calendario

Per i residenti a Solaro con punto di ritiro nella sala Blu della Villa Comunale di via Mazzini:

Venerdì 8 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 11 a 20 del mese;

Sabato 9 maggio dalle 10:00 alle 13:00, nati da 21 a 31 del mese;

Lunedì 11 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 1 a 10 del mese;

Lunedì 18 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 11 a 20 del mese;

Sabato 23 maggio dalle 10:00 alle 13:00, nati da 21 a 31 del mese;

Lunedì 25 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 1 al 10 del mese.

Per i residenti a Villaggio Brollo con punto di ritiro al Centro Anziani di piazza Grandi:

Venerdì 15 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 1 a 10 del mese;

Venerdì 22 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 11 a 20 del mese;

Venerdì 29 maggio dalle 16:00 alle 19:00, nati da 21 a 31 del mese.

Per i residenti a Cascina Emanuela ed Introini con punto di ritiro al Centro civico della Frazione: sabato 16 maggio dalle 10:00 alle 13:00, per tutti i residenti.

