SARONNO – Il Bc Saronno è pronto e se davvero si partirà, a metà giugno come previsto (se le condizioni sanitarie lo consentiranno), parteciperà al campionato di serie C. Del quale sono state definite le regole: via dunque nel weekend del 13-14 giugno (rinviabile sino a metà luglio in base alla situazione del coronavirus). I playoff si giocherebbero tra settembre e ottobre, obiettivo quello di definire le 7 promozioni nella serie B 2021.

Si sta valutando la possibilità di ridurre la lunghezza degli incontri che passerebbero nel caso da 9 a 7 inning; sarebbe una scelta legate alla impossibilità da parte di molti atleti di prepararsi adeguatamente alla stagione. Per favorire i club, la Fibs-Federazione italiana baseball e softball, ha deciso di abolire le “tasse gara” e le fidejussioni, e non sono previste ammende alla soceità nel caso di rinuncia all’ultimo a prendere parte al campionato. La serie C sarà composta da 14 gironi su base territoriale.

