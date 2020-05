SARONNO – “Scrivo a nome di mio nonno per ringraziare Mario e Giuliano per l’aiuto che avete fatto con tanta umanità ed attenzione. Per settimane siete sempre stati puntuali ed avete gestito mio nonno come meglio non si poteva fare. Non ho mai visto mio nonno tornare dopo la cura sorridente e tranquillo”. In questo modo un saronnese ha voluto dire grazie ai volontari per il servizio di trasporto malati dall’ospedale di Saronno a quello di Busto Arsizio, in questo periodo di emergenza coronavirus che ha costretto a trasferire nel plesso bustocco alcuni reparti.

Come hanno fatto non lo posso immaginare viste tutte le difficolta’ del momento, pero’ il nonno mi ha sempre detto che non facevano pesare nulla, addirittura donavano dolcetti mentre faceva la chemioterapia anche con un pizzico di ironia che male non fa. Il mio pensiero va a loro persone coraggiose e disponibili, il nonno e’ arrivato a sentirsi debitore, loro come compenso chiedevano un sorriso ed un abbraccio virtuale. Il nonno mi dice sempre che sono due astronauti venuti veramente dal cielo per tutti i malati oncologici. Quando sono in macchina con loro mi diverto, peccato non averli mai visti in faccia, peccato veramente, spero di vederli appena sara’ possibile. Un grazie grande come il mondo all’associazione Saronno Point, non e’ facile trovare persone disponibili gratuitamente per giorni e giorni, ore ed ore senza mai un lamento. Dal punto di vista sociale un grazie all’ospedale di Saronno, che ha nella sua organizzazione una associazione come Saronno Point impegnata da tempo verso i malati oncologici. Mario e Giuliano, un abbraccio forte da parte di nonno, mio e della mia famiglia, impossibilitati per seri problemi di famiglia non potevamo trasportare nonno a Busto Arsizio. Avete dato un aiuto che non ho parole per definire quanto siete stati d’aiuto alla famiglia. Purtroppo le sfortune non vengono mai sole, ci avete fatto vivere serenamente un momento bruttissimo per tutti noi. Grazie infinite a Saronno Point Onlus, al presidente Signora Borghetti che seguo da anni, a tutti i soci meravigliose creature della nostra città di Saronno. Non abbandonateci, spero torni presto il reparto oncologico e l’apertura del nostro ospedale. Il nonno vi saluta con un grazie eroi.

